Sibel Gönül, hastalandı...

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini açıklanmasının ardından sahada yoğun bir şekilde çalışıyordu. Gönül’ün, çalışmaları sırasında kötü hava şartları nedeniyle sesinin kısıldığı ve soğuk algınığına yakalanarak hastalandığı öğrenildi. Gönül, doktorunun çalışmalarına ara verip dinlenmesi gerektiğini söylemesi üzerine Cumartesi gününe kadar sahaya inmeme kararı aldı. İki gün boyunca çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Gönül, Cumartesi gününden itibaren SKM programlarına katılmaya devam edecek. Selin BECER