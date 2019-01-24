AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini açıklanmasının ardından sahada yoğun bir şekilde çalışıyordu. Gönül’ün, çalışmaları sırasında kötü hava şartları nedeniyle sesinin kısıldığı ve soğuk algınığına yakalanarak hastalandığı öğrenildi. Gönül, doktorunun çalışmalarına ara verip dinlenmesi gerektiğini söylemesi üzerine Cumartesi gününe kadar sahaya inmeme kararı aldı. İki gün boyunca çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Gönül, Cumartesi gününden itibaren SKM programlarına katılmaya devam edecek. Selin BECER
Bugün 15:44 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:55 TSİ
Sibel Gönül, hastalandı...
AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, kötü hava şartları nedeniyle hastalandı. 2 gün boyunca dinlenmesi gereken Gönül’ün Cumartesi günü itibariyle yeniden sahaya inmesi bekleniyor.
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Yorumlar
(4 )
Hasan - geçmiş olsun başkanım
Fikret Hocaoğlu - Geçmiş olsun. Rabbim şifa versin.
Emre - Allah acil şifa versin başkanım. Sen İzmit’e lazımsın İzmit’e anne eli mimar eli değecek.
Emre Meşe - Sibel hanım siz tamamen dinlenmeye çekilin bence herkes için en hayırlısı bu galiba
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