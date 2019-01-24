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Sibel Gönül, hastalandı...

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, kötü hava şartları nedeniyle hastalandı. 2 gün boyunca dinlenmesi gereken Gönül’ün Cumartesi günü itibariyle yeniden sahaya inmesi bekleniyor.

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AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini açıklanmasının ardından sahada yoğun bir şekilde çalışıyordu. Gönül’ün, çalışmaları sırasında kötü hava şartları nedeniyle sesinin kısıldığı ve soğuk algınığına yakalanarak hastalandığı öğrenildi. Gönül, doktorunun çalışmalarına ara verip dinlenmesi gerektiğini söylemesi üzerine Cumartesi gününe kadar sahaya inmeme kararı aldı. İki gün boyunca çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Gönül, Cumartesi gününden itibaren SKM programlarına katılmaya devam edecek. Selin BECER

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Yorumlar

(4)
04

Hasan - geçmiş olsun başkanım

Yanıtla . 2Beğen 24 Ocak 17:25
03

Fikret Hocaoğlu - Geçmiş olsun. Rabbim şifa versin.

Yanıtla . 2Beğen 24 Ocak 17:20
02

Emre - Allah acil şifa versin başkanım. Sen İzmit’e lazımsın İzmit’e anne eli mimar eli değecek.

Yanıtla . 4Beğen 24 Ocak 16:53
01

Emre Meşe - Sibel hanım siz tamamen dinlenmeye çekilin bence herkes için en hayırlısı bu galiba

Yanıtla . 9Beğen 24 Ocak 16:12
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