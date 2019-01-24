“Pazar taşınmadan önce daha iyiydi”

Kulüp faaliyetleri başta olmak üzere, çeşitli faaliyetlerde bulunan öğrencilerin, üniversite yemekhanesini yanındaki alandan, okul dışındaki “Üniversite pazarı” alanına çıkarılmalarının ardından, öğrenciler etkinliklerine burada devam etmek zorunda kalmıştı. Belediye yetkilileri, geçtiğimiz yıla ilişkin üniversite pazarı ziyaret rakamlarını paylaştı. Belediye verilerine göre, 2018 yılında 11 bin 250 öğrenci üniversite pazarını ziyaret etti.



ESKİ ALAN

Üniversite pazarı kurulmadan önce, okulun içinde stant açan öğrenciler ise, okul içindeki yerlerinin daha kullanışlı olduğunu, günlük olarak daha fazla öğrenciyi konuk ettiklerini belirtti. Üniversite pazarının, yeni yerinin okulla bağlantısının kopuk olduğunu aktaran öğrenciler, pazarın kalabalık görünme sebebinin ise yer darlığından kaynaklandığını söyledi. Pazar alanı içerisinde, KOÜ ürünlerini satan bir mağaza, kitap satış alanları, fotokopiciler, ortak kullanım alanları ve sergi bölümü bulunuyor.