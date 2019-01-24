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Barista eğitimi şubatta bitecek

Büyükşehir bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi, kafe ve restoran sektöründeki eksikliğin giderilebilmesi amacı ile barista kursu açtı. 7 aylık ilk kursun şubat ayında biteceği ve başarılı olanların hemen iş bulabilecekleri belirtildi.

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Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi, kent genlinde kafe ve restoran sektörlerinde çalışmak isteyenler için barista (kahve uzmanı) kursu açtı. Sektörün acil barista ihtiyacının bulunduğunu aktaran yetkililer, ihtiyacın en kısa zamanda karşılanacağı bilgisini verdi. Şubat ayına kadar eğitim görecek öğrenciler, sertifikalarını aldıktan sonra işbaşı yapabilecek.

SEKTÖRÜN İHTİYACI

Beyaz Kalpler bünyesinde açılan kursta, 15-18 yaş arası 12 öğrencinin eğitim gördüğü, çalışmanın 7 ay ve 750 saatlik bir dönemi kapsayacağı belirtildi. Belediye yetkilileri, sektörde ciddi şekilde barista açığı olduğunu ve sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin kolaylıkla iş bulabileceğini belirtti. Baristalık kursu alan öğrenciler, “Türk kahvesi, espresso ve espressodan üretilen capucino, latte, Amreicano ve filtre kahve gibi çeşitli kahve türlerini hazırlamayı öğreniyor.

SADECE KAHVE DEĞİL!

Düzenlenen kursta öğrencilerin sadece kahve eğitimi almayacağını belirten yetkililer, kakao ve kahveden yapılan ürünlere ek olarak; çay, bitki çayları, taze meyve suları ve kokteyllerin hazırlanması da öğretiliyor. Öğrenciler, İŞKUR ve belediye arasında yapılan ortak çalışma ile eğitim süresince günlük 25 lira harçlık alıyor. Eğitimlerin 14 Şubat’ta tamamlanacağı ve başarılı kursiyerlerin sertifikalarını alacakları belirtildi.

Bugün 16:12 TSİ - Eğitim

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