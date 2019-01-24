Karaosmanoğlu, cemevi başkanlarını ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilimizdeki cemevlerinin dernek başkanları ile bir araya geldi. Geride kalan 15 yıllık çalışma döneminde kent genelindeki tüm cemevleri ile koordine içinde çalıştıklarını dile getiren Karaosmanoğlu, “Alevi kardeşlerimizin her zaman yanında olduk” dedi.

BAŞKANLARDAN TEŞEKKÜR

Dernek başkanları da Alevi vatandaşlar adına destekleri dolayısıyla Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ettiler. Ziyarete Çayırova Cemevi Başkanı Aziz Yiğit Doğan, Darıca Cemevi Başkanı Binali Gedik, Gebze Ulaştepe Cemevi Başkanı Teslim Yıldız, Gebze Mudurnutepe Cemevi Başkanı Dursun Ali Akbaş, Körfez Cemevi Başkanı Durmuş Yıldırım, Derince İmam Hüseyin Cemevi Başkanı Nevrez Fırat, Derince Çınarlıdere Cemevi Bakanı Hüseyin Gülsever, İzmit Gültepe Cemevi Başkanı Serhan Salış, Tavşantepe Cemevi Ali Ekber İncesu, Mecidiyeköy Muhtarı İdris Derin, Balören Köyü Ahmet Demir, Bayraktar Köyü Arif Akdeniz katıldı. Ayrıca Büyükşehir Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyaz da buluşmada hazır bulundu.