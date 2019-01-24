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Buz tutan barajdaki minare ilgi çekiyor

Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da yüzeyi donan Yazıcı Sulama Barajı'nın suları altında kalan caminin buz kütlesi üzerindeki minaresi büyük ilgi görüyor.

Buz tutan barajdaki minare ilgi çekiyor mask
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Ağrı'da yüzeyi donan barajın suları altında kalan caminin buz kütlesi üzerindeki minaresi ilgi çekiyor. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Başçavuş köyünün büyük bölümünün, Yazıcı Barajı'nın devreye girmesiyle su altında kalması nedeniyle çoğu köy sakini göç etti. Köydeki cami ve evler su altında, minare ise su üstünde kaldı. Yaz aylarında barajın suları üzerinde kaldığı için ulaşılması güç olan minare, kışın baraj suyunun donması yüzünden buz kütlesinde yürüyerek yanına giden ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Kışın donan baraj üzerinde görsel güzellik sunan minare, özellikle bu mevsimde fotoğrafçılar ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor.

"Minareyi görmek için köye turistler de geliyor"

Başçavuş köyü sakinlerinden 70 yaşındaki Abdurrahman Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baraj yapıldıktan sonra su seviyesinin yükselmesi ile cami ve bazı evlerin sular altında kaldığını söyledi. Camiden geriye kalan minareye baktıklarında eski hatıraların gözünde canlandığını anlatan Beşer, şöyle konuştu: "Baraj yapıldıktan sonra köyde millet hep göç etti. Cami, köy mezarlığı ve bazı evler de sular altında kaldı. Minarenin görüntüsü çok güzel. Minareyi görmek için köye turistler de geliyor. Yazın da burası çok güzel, köye turistler ve vatandaşlar gelip barajın kenarında piknik yapıyor. Minareye baktığımızda sular altında kalan köyümdeki eski günlerimizi hatırlıyorum, özlüyorum. Geriye bir tek minare kaldı. Baraj da buz tutunca minarede ortada kaldı. Manzara çok güzel."

"Çok güzel bir görsel şölen var"

Minareyi fotoğraflamak için köye gelen Çetin Çelik de barajın içinde kalan minarenin kışın daha güzel olduğunu belirtti. Çelik, "Donan barajda çok güzel görsel şölen var. Biz de arkadaşlarımızla burada fotoğraf çekiyoruz. Kışı fırsat bilerek geldik, manzara harika." ifadelerini kullandı.

Bugün 16:22 TSİ AA - Yaşam

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