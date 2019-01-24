Araç sahiplerine müjde! LPG'ye indirim geldi

LPG otogaz fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamada "25/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogazda 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.