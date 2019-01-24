LPG otogaz fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamada "25/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogazda 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bugün 17:09 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 17:31 TSİ
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye indirim geldi
LPG otogaz fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim yapıldı.
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Bugün 17:09 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz