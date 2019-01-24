Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Kocaeli'ye geliyor. Erdoğan'ın Cumartesş sabahı Gebze'de bulunan TÜBİTAK binasında yapılacak programa katılacağı belirtildi. Programın ayrıntıları ise netleşmedi.
Dün 20:28 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 20:33 TSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Kocaeli'ye geliyor.
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Dün 20:28 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz