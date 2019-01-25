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Canlı yayına çıkan kişi, kendini ele verdi

Gebze ilçesinde, 1990 yılında cinayetten tutuklandıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılan K.D., ardından birçok suça karıştı. Bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa çıkarak kızının kaybolduğunu ileri süren K.D., yakalandı.

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Gebze ilçesinde 1990 yılında 17 yaşındaki bir çocuğu öldüren K.D., o tarihte tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılan K.D., serbest kaldıktan sonra da suç işledi. Bıçaklama, hırsızlık, yağma, gasp gibi bi çok suça karışan K.D., kızının kaybolduğunu iddia ederek özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı.

EŞKALİ TELEVİZYON PROGRAMINDAN TESPİT EDİLDİ

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, televizyon programının ekran görüntülerinden K.D.'nin eşkalini tespit etti. Daha sonra sosyal medyada ve Gebze ilçesinde araştırma yapan ekipler, K.D.'nin Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evini tespit ederek operasyon düzenledi. Şartlı tahliye edildikten sonra işlediği suçlardan dolayı tahliye kararı bozulan K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet suçundan dolayı kalan 15 yıl 3 ay 21 günlük cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. K.D.'nin şartlı tahliyenin ardından işlediği suçlarla ilgili açılacak davalardan ise ayrıca ceza alması bekleniyor.

Bugün 08:59 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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