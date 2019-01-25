Otomobil hırsızları, serbest bırakıldı

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi’nde 22 Ocak günü N.Ö. adlı vatandaşın anahtarı üzerinde unuttuğu otomobili, evininin önünden çalındı. Vatandaşın ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 23 Ocak günü Çayırova Mahallesi’nde meydana gelen başka bir olayda ise A.Ö. adlı vatandaşa ait otomobilinin plakaları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği alanlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi.

Çalıntı arabanın anahtarı şüphelinin üzerinden çıktı

Tespit üzerine harekete geçen polis ekiplerinin takibi sonucu, Y.G.(24) ve B.D.(25) adlı şahıslar gözaltına alındı. İşlemler için emniyete götürülen şahıslardan Y.G.'nin sorgusunda otomobili çaldığını kabul ettiği ve daha sonra aracı plakaları çalan, cebinde çalıntı otomobilin anahtarı ile yakalanan B.D.’ye verdiğini söylediği öğrenildi.

Çalıntı otomobil sahibine teslim edildi

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bir depoda bulunan otomobil ve plakalar sahiplerine teslim edildi. Şüpheli Y.G.’nin 22, B.D.’nin ise 15 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.