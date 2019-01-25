Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:13 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:05 TSİ

Darıca GB'de taraftar tesisleri bastı!

Sarı-yeşilli taraftarlar, takımlarının son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından kulüp tesislerinde toplanarak duruma tepki gösterdi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği taraftarı, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından kulüp tesislerine gelerek yönetimi protesto etti. Sezonun 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tokatspor'a 4-0 yenilerek 12. sıraya gerileyen Darıca Gençlerbirliği'ndeki kötü gidişata tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, İlçe Emniyet Müdürlüğünün yoğun güvenlik önlemi aldığı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kulüp tesisleri önünde toplandı.

YÖNETİME TEPKİ!

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp yönetimine tepki gösterdi. Bazı taraftarların zorla içeri girmeye çalışması ve ortamın gerilmesi üzerine tesislerin kapıları açıldı. 
Tezahüratlarını burada da sürdüren ve yöneticilerle görüşmek isteyen taraftarları dışarı çıkan futbolcular sakinleştirmeye çalıştı. Sarı-yeşilli taraftarlar, yöneticilerin gelmemesi ve emniyet yetkilerinin uyarıları üzerine tesislerden ayrıldı.

SATIŞIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİLER

Darıca Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği (DARGET) Başkanı Hasan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün Azeri iş adamı Rauf İsmailyov'a satılmasına ve son haftalarda alınan başarısız sonuçlara tepki gösterdi. Futbolculara ödeme yapılmaması nedeniyle kulübün dağılma noktasına geldiğini savunan Zengin, satışın iptal edilmesini ve takıma sahip çıkılmasını istedi.

Bugün 09:13 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket 31 Mart seçimlerinde Kandıra'da İYİ Partili Ercüment Şahin'i mi, AKP'li Adnan Turan'ı mı destekliyorsunuz?
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
Büyükşehir Belediyesini kurşunlayan kişi tutuklandı mask
Büyükşehir Belediyesini kurşunlayan kişi tutuklandı
Ergün Uygun, vefat etti mask
Ergün Uygun, vefat etti
Fritözdeki yağ tutuştu, itfaiye iş yerini yanmaktan kurtardı mask
Fritözdeki yağ tutuştu, itfaiye iş yerini yanmaktan kurtardı
Fabrikadan bırakılan demir tozu mahalleyi kapladı mask
Fabrikadan bırakılan demir tozu mahalleyi kapladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak mask
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim mask
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
Collezione da konkordato ilan etti! mask
Collezione da konkordato ilan etti!
Direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti mask
Direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti

GALERİ

Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi mask
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama! mask
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL