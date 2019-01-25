Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda Perşembe günleri kurulan pazarda 28 adet, Cumartesi günleri kurulan pazarda 66 olmak üzere toplam 94 boş tezgah yeri için 557 başvuru oldu. Zabıta Müdürlüğü ile Pazarcılar Odası yetkililerinin yer aldığı kura çekimi Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Perşembe ve Cumartesi pazarlarında tuhafiye, sebze, ayakkabı, züccaciye, peynir, zeytin ve temel gıda ürün gruplarının satışa sunulacağı 80 pazar yeri ile üretici esnafın tezgah açacağı 14 adet boş yer için yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşandı. Kura çekimi sonrası pazar yeri almaya hak kazananların listesinin belediyenin resmi internet sitesi www.izmit.bel.tr. adresinde yer aldığı kaydedildi.
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Boş pazar yerleri için kura çekimi yapıldı
Perşembe ve Cumartesi günleri Doğu Kışla’da kurulan kapalı pazar alanındaki 94 boş yer için kura çekimi yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz