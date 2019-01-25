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En sıcak dördüncü yıl: 2018

Berkley Earth iklim bilimcileri, 2018 yılının dünya yüzey sıcaklığının kaydının tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak dördüncü yıl olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

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Kar amacı gütmeyen bir bilim kuruluşu olan Berkley Earth tarafından açıklanan raporda, 2018’de dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığının 14,96 derece olduğu, bunun da 1850-1900 arası dünya yüzeyi ortalama sıcaklığından 2,09 derece daha fazla olduğu belirtildi. Berkley Earth uzmanları, dünya yüzey sıcaklığının yıllık kayıtlarının tutulmaya başlandığı tarihten bu yana, sırasıyla 2016, 2017, 2015 ve 2018 yıllarının kayıtlara en sıcak yıllar olarak geçtiğini vurgulayarak 2016 yılının El Nino kasırgası nedeniyle kara ve denizlerde en sıcak geçen yıl olarak tespit edildiğini kaydetti. Kuruluşun raporunda, ”2018’deki hafif düşüş, kısa vadeli doğal değişkenliği muhtemelen yansıtacak olsa da genel göstergelerin, küresel ısınmaya yönelik uzun vadeli bir eğilim ile tutarlı kalması söz konusu.” değerlendirmesi yapıldı.

Dünya yüzey sıcaklığının 2019’da daha fazla olacağı tahmin ediliyor

Berkeley Earth uzmanları, dünya yüzey sıcaklığının 2019’da 2018’den daha fazla olacağını tahmin ettiklerini ancak 2016 rekorunun kırılmasını beklemediklerini açıkladı. ABD Federal Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, önceki yılın dünya yüzey sıcaklığının analizini ve kayıtlarını her yılın ocak ayında yayımlıyordu. Ancak bu kurumların ikisi de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle söz konusu bilgileri henüz yayımlamadı.

Bugün 09:48 TSİ - Teknoloji

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