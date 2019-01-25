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OTODEM Otomotiv iflas etti!

Gebze'nin en büyük galerilerinden biri olan OTODEM Otomotiv'in iflas kararı açıklandı.

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Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2 kez konkordato kararı verilen Gebze’nin en büyük galerilerinden olan, Köşlüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan OTODEM Otomotiv'in iflas kararı açıklandı. Firma ile ilgili daha önce alınan tüm tedbirler kaldırılarak atanan geçici komiserin de göreine son verildi.

Bugün 09:56 TSİ - Ekonomi

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