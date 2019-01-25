Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2 kez konkordato kararı verilen Gebze’nin en büyük galerilerinden olan, Köşlüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan OTODEM Otomotiv'in iflas kararı açıklandı. Firma ile ilgili daha önce alınan tüm tedbirler kaldırılarak atanan geçici komiserin de göreine son verildi.
Bugün 09:56 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 11:57 TSİ
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Gebze'nin en büyük galerilerinden biri olan OTODEM Otomotiv'in iflas kararı açıklandı.
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Bugün 09:56 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz