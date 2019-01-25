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Eyüp Arıcan'ın babası vefat etti

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Eyüp Arıcan'ın babası Fevzi Arican vefat etti.

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24 Haziran 2019 yerel seçimlerinden sonra yenilenen Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Eyüp Arıcan’ın babası Fevzi Arıcan yaklaşık bir aydır kanser tedavisi görmekteydi. Kansere yenik düşen baba Arıcan akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Arıcan’ın cenaze namazı bugün (25 Aralık) öğle namazına müteakip Alikahya Fatih Camii’nde kılındıktan sonra toprağa verilecek.

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