Saadet Partisi, Gölcük adayını açıkladı!

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, Gölcük Belediye Başkan adayını açıkladı. İl başkanlığı yaptığı açıklamada, “Yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda Gölcük Belediye Başkan Adayımız olarak Sayın Nihat Yıldız belirlenmiştir. Milletimize ve Gölcük'ümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

NİHAT YILDIZ KİMDİR?

1973 Yılında Giresun Bulancak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Giresun'da, lise öğrenimini Gölcük'te tamamladı. Uzun yıllar ticari faaliyetlerde bulunan Yıldız; reklam, matbaa ve yayıncılık sektöründe devam etmektedir. Gölcük İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği Başkanlığı ve Gölcük Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanlığı yaptı. Gölcük Dosteli Yardımlaşma Derneği Yönetiminde bulundu. Büyük Birlik Partisinde de siyaset yapan Yıldız, en son Büyük Birlik Partisinin Kocaeli İl Başkanlığı görevinde bulundu. Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatına katıldı. Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevi yürüttü. Yıldız, evli ve üç çocuk babasıdır.