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MHP'li Köse: Gönül bize Bahçeli'nin emaneti

MHP’li eski vekil Kemal Köse, “Gönül, bize Devlet Bahçeli’nin emanetidir. Biz Türk İslam kültüründe emanet ne demek çok iyi biliriz” dedi.

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AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Bekirdere’de vatandaşlar ile buluştu. Mutay Cafe’de gerçekleşen programda, başkan adayı Gönül’ün yanı sıra AK Parti İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AK Parti Milletvekili Sami Çakır, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolu Başkanı Betül Yazıcı, MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse ve bölge halkı katılım gösterdi. Çay ve simit eşliğinde gerçekleşen sıcak buluşmaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Programda konuşan Köse, “Sibel Hanımefendi bize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emanetidir. Biz Türk İslam kültüründe emanet ne demek çok iyi biliriz” dedi.

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HER ALANDA UYGULAYACAĞIZ

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, geçirmiş olduğu soğuk algınlığına rağmen Bekirdere’de vatandaşlar ile buluşmayı ihmal etmedi. Bekirpaşa’da kalabalık bir guruba seslenen Gönül, “Ben İzmit’in yetiştirdiği bir kardeşinizim. İzmit’in her yerinde mimar olarak eserlerimiz var. Bilgi ve becerilerimizi belediyecilik alanında da her noktada uygulayacağız” diye konuştu.

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HİZMET NOKTASINDA YOLA ÇIKIYORUZ

"Bekirdere İzmit’in en önemli dinamiklerindendir” diye konuşan Gönül, “Biz herkesin başkanı olacağız hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Cumhur İttifakı’yla beraber Milliyetçi Hareket Partisi’nden arkadaşlarımızla, Ülkü Ocakları, Alperen Ocakları’yla, AK Parti’nin tüm teşkilatlarıyla büyük bir aile olarak bu seçimde halkımıza hizmet coşkusuyla, birlikte yola çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

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LİDERLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Gönül’ün konuşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan eski MHP Milletvekili Kemal Köse, “Sibel Hanımefendi bize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emanetidir. Biz Türk İslam kültüründe emanet ne demek çok iyi biliriz. 31 Mart akşamı inşallah İzmit’te burçlara Cumhur İttifakı’nın sancağını dikeceğiz” dedi.

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Yorumlar

(1)
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HASAN BEY - sayın köse ; gönül hanım türk islam sentezini biliyor mu ? bu eski vekil bugüne kadar izmitin hangi sokaklarını gezmiş, neyin yatırımını yapıyorsunuz.

Yanıtla . 1Beğen 25 Ocak 11:40

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