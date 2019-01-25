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Ticaret odaları, sektör sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı

Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası’nın eğitim sektörünün güncel sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği eş meslek komite toplantılarından 4.’sü Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

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Kocaeli Ticaret Odası’nın Bilişim, Eğitim ve Büro Malzemeleri Grubu’nun yer aldığı 15. Meslek Komitesi’nin organizasyonunda gerçekleşen toplantıya KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, Komite Meclis Üyeleri Yıldırım Yılmaz, Fatih Ekinci, Komite Başkanı Handan Kümeli, Komite Başkan Yardımcısı Mehmet Eray Camgöz, Komite Üyeleri Ayşenur Kahraman Aytekin ve İsmail Aydemir ile birlikte ev sahipliği yaparken, Gebze Ticaret Odası’ndan Meclis Üyeleri Mehmet Kaçar, Gülay Körükmez, 23. Meslek Komitesi Üyesi Saliha Aksoy, Körfez Ticaret Odası Meclis Üyesi Fatih Uykun, 13. Meslek Komitesi Başkanı Ozan Yıldırım, Komite Üyesi Nihat Can Kırcı, 7. Meslek Komitesi Başkanı Yunus Coşkun ve Kocaeli Ticaret Odası’ndan Emrullah Yolasığmaz katıldı. Toplantıda; eğitim sektörü sorunlarının çözümü için, il hatta bölge genelinde ortak hareket etmenin, sorun ve çözüm önerilerinin ortak görüşlerle oluşturulmasının önemine dikkat çekilirken, kapsamlı rapor hazırlandı.

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Bugün 10:31 TSİ - Ekonomi

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