Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin batısında öğle saatlerinden itibaren, doğusunda ise gece saatlerinde olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bugün 10:31 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:35 TSİ
Marmara'da havalar ısınıyor
Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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Bugün 10:31 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz