Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan tarafından kurulan ve genel başkanlığını kendisinin yaptığı "Yeniden Refah Partisi" Dilovası istişare ve temayül yoklaması yaptı. Erbakan Vakfı Dilovası ilçe binasında yapılan istişare ve temayül yoklamasına Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Erbakan Vakfı Dilovası İlçe Başkanı Ercan Oğuz ve partililer katıldı.



DİLOVASI’DA İLK ADIMI ATIYORUZ

Erbakan Vakfı Dilovası İlçe Başkanı Ercan Oğuz, Dilovası’nda ilk adımı attıklarını, Milli Görüşü şahlandırmak amacında olduklarını belirterek, “Bizi bekleyenler var. Bekleyenlerin beklentisine cevap vermek için sayın genel başkanımız Fatih Erbakan’ın başlattığı davaya canla başla hizmet etmek için Dilovası’nda ilk adımı atıyoruz inşallah. Rabbim hayırlara vesile kılsın” diye kaydetti.

UÇAĞIMIZA BİNEN KURTULUR

Kocaeli halkının derdine derman olacak bir kadro oluşturduklarını belirten Aras, “Yeniden Refah Partisini parlamentoya taşıyacak, yolsuzluklara, yandaş ihalelerini dur diyecek, işçi, memur, emekli, köylü, esnafın yüzünü güldürecek, Milli Görüş’ün projelerini hayata geçirecek kadrolar kurduk, Tarihin kırılma noktasındayız. Biz yolumuza devam edeceğiz. 5. vitese takıp Ankara’ya tam gaz gideceğiz. Bizim uçağımıza binen kurtulur.” dedi. Konuşmaların ardından Dilovası İlçe Başkanını belirlemek için ardından temayül yoklaması yapıldı.