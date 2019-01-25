İflası açıklanan Pamukkale Turizm'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Ülkemizin ulusal bir değeri, Pamukkale Turizm olarak sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya devam etmek üzere çabamızı sürdürmekteyiz. Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları aşabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz başvurular ve hukuki süreçler devam etmektedir. Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, bu döneme özel faaliyet iznimiz alınmıştır. Tüm çalışmalarımız normal seyrinde devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Sevgi ve güven ile yıllardır bizi tercih eden tüm yolcularımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarına inancımız tamdır. Destekleriniz için yürekten teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
Bugün 10:41 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 12:10 TSİ
Pamukkale Turizm'den açıklama var!
İflası açıklanan Pamukkale Turizm'den açıklama yapıldı.
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Bugün 10:41 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz