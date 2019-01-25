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Hürriyet, Kocaelispor’un eski futbolcularıyla bir araya geldi

CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet ve partilileri Kocaelispor’a emek vermiş eski futbolcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

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CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Milletvekili ve PM üyesi Haydar Akar ve CHP’liler önceki sabah KYÖD’te düzenlenen kahvaltıda Kocaelispor’un emektar futbolcularını ağırladı.

KOCAELİSPOR’U SİYASETE ALET ETTİRMEYECEĞİM

Programda konuşan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Tribünde maçlara gittiğimde ‘Vekilim’ diye seslendiklerinde, ‘Aradığınız vekile şu an ulaşılamıyor. Ben de buraya sizler gibi maçı izlemeye geldim’ diyorum. Kocaelispor’u siyasete alet ettirmeyeceğim. Bu kenti ortak akıl, ortak kültür ve kolektif fikirlerle yönetmeye talibim. Bundan sonra Kocaelispor için neler yapabileceğimizi kafa kafaya verip düşünmeliyiz. Ben vekilliğimde körüne körüne muhalefet etmedim. En ufak sorununa kadar vatandaşımızın yanındaydık. Taşeron işçisinin sorunu, EYT, 3600 ek gösterge gibi pek çok konuyu çözmeye çalıştık” dedi.

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YÖNETEN ADİL OLURSA, KENT DE ADİL OLUR

Konuşmasına devam eden Başkan adayı Hürriyet, “Nasıl olsa vatandaş oy veriyor dedikleri için, artık kendilerine oy veren vatandaşlara dahi sormadan bazı şeyler yaptılar. Bu kentin çok büyük bir bütçesi var. Bununla birlikte sanayisi, işçisi, çiftçisi, toprağı, doğası, tarihi, denizi var. Bu kadar imkanı varken bu zamana kadar liyakatle yönetilseydi İzmit parmakla gösterilen bir yer olurdu. Herkes Eskişehir'e değil, Kocaeli'ye gelirdi. E o zaman bizler de sorarız. Bu kentin kaynağı nereye gidiyor. Vatandaş da bunu sorsun. Hizmet herkese eşit bir şekilde verilmelidir. Yöneten adil olursa kent de adil olur. Ama bu kentte benden olmayan yaşamasın anlayışı var”

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BU KENT İÇİN ÇOK ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİM

Kendilerine verilen her görevin kutsal olduğunu da sözlerine ekleye Hürriyet, “Emanet görevlerde yapacağımız en ufak katkı bile çok önemli. Görevlerimiz sona erdiğinde hizmetleri ile iz bırakan bir başkan olmak istiyorum. Bu kente çok çalışma, üretme, vizyonunu genişletme, çehresini değiştirme anlayışıyla yönetme sözü verdim. Bu kente koyduğumuz her tuğlada İzmit'te yaşayan her vatandaşın parmak izi olacak. Çok daha iyi hizmet etmek mümkün, yeter ki bu kenti düşünelim” dedi.

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HANGİ MAHALLEYE GİTSEM FATMA’YI ADAY YAPIN DİYORLARDI

CHP Milletvekili Haydar Akar ise yaptığı konuşmada; “Kocaelispor’u sizler marka yaptınız. Bizler de bu kenti marka yapmaya çalışıyoruz. TBMM'de Kocaeli ve Kocaelispor’un en çok konuşulduğu dönemi yaşıyoruz. İzmit markaydı. Türkiye’nin 80 ilinde olmayan projeleri vardı. İZGAZ gibi. Kocaelispor’dan sonra en çok gururlandığım spor olayı buz pateniydi. Milli sporcular çıkıyordu. Gurur duyuyorduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en zengin belediyelerinden biri ama her yatırımı borçla yapıyorlar. O kadar milletvekili var ancak Ankara’da bu kenti sahipsiz bırakıyorlar. İzmit’te hangi mahalleye gitsem Fatma Hanımı aday yapın diyorlardı. Biz de halkımızın taleplerini geri çevirmedik. Herkesten destek istiyoruz” dedi

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