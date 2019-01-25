Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 1 ihraç yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen ve 8'i muvazzaf, 2'si emekli astsubay olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişiden 11’İ emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 11:08 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:23 TSİ
Kocaeli'de FETÖ operasyonu! 11 kişi adliyeye sevk edildi
Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz