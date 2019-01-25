Kocaeli'de FETÖ operasyonu! 11 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 1 ihraç yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen ve 8'i muvazzaf, 2'si emekli astsubay olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişiden 11’İ emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN