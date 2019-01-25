1.Küme Eleme maçları yarın oynanıyor

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi Play-Off maçları yarın başlıyor. Tek maç eliminasyon sistemi üzerinden oynanacak maçlar tarafsız sahalarda oynatılacak.
İşte günün programı…
KOCAELİ 1937 SEKA-SEKA DOĞAN 17.00 CEPHANELİK
BAŞİSKELE BLD.-BAŞİSKELE DAMLAR 17.00 Ş.A.KULAKSIZ
ARSLANBEY ORG.-DARICA MARTI 17.00 DERİNCE SUNİ
KÖSEKÖY ATEŞ-ÇAYIROVA FATİH 18.00 ESENTEPE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz