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2-B’de tempo artıyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde ikinci hafta perdesi yarın açılıyor.

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Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde ikinci hafta perdesi yarın açılıyor. B Grubu’nda ilk maçlarını kazanan takımların alacakları sonuçlar merakla bekleniyor.

KAZANANLAR KULÜBÜ…

İlk maçlarını kazanan takımlardan Gültepe, Körfez Atılım ile karşılaşırken, Yeni Kandıra ile Yılmazspor, ilk haftanın kazananları olarak karşı karşıya gelecek ve testilerden biri kırılacak. Körfez İlçesi Birlik takımı ise tarihindeki ilk maçında farklı yenilen Erenlerspor’a konuk olacak.

2.HAFTA MAÇLARI (YARIN):

KÖRFEZ ATILIM-İZ.GÜLTEPE         16.00     KÖRFEZ ESENTEPE

KOCAELİ YENİŞEHİR-ÜÇTEPE      15.00     CEPHANELİK

YILMAZ-YENİ KANDIRA                  17.00     MEHMET ALİ KAĞITÇI 

İZMİT ERENLER-KÖRFEZ İLÇESİ  15.00     MEHMET ALİ KAĞITÇI 

Bugün 11:10 TSİ - Spor

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