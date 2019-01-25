2-B’de tempo artıyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde ikinci hafta perdesi yarın açılıyor. B Grubu’nda ilk maçlarını kazanan takımların alacakları sonuçlar merakla bekleniyor.

KAZANANLAR KULÜBÜ…

İlk maçlarını kazanan takımlardan Gültepe, Körfez Atılım ile karşılaşırken, Yeni Kandıra ile Yılmazspor, ilk haftanın kazananları olarak karşı karşıya gelecek ve testilerden biri kırılacak. Körfez İlçesi Birlik takımı ise tarihindeki ilk maçında farklı yenilen Erenlerspor’a konuk olacak.

2.HAFTA MAÇLARI (YARIN):

KÖRFEZ ATILIM-İZ.GÜLTEPE 16.00 KÖRFEZ ESENTEPE

KOCAELİ YENİŞEHİR-ÜÇTEPE 15.00 CEPHANELİK

YILMAZ-YENİ KANDIRA 17.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI

İZMİT ERENLER-KÖRFEZ İLÇESİ 15.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI