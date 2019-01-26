2-D’de full-mesai

2.Küme D Grubu’nun 4 maçı da yarın oynanıyor. 2.hafta maçlarında, ilk müsabakalarını farklı kazanan Yazlıkspor ile Gölcük Çiftlikspor karşılaşacak. İlk maçında talimatname hatası yapıp, hükmen mağlup edilen Acısu, Tepeköy karşısında hatasını telafi etmek isteyecek. Karamürsel Akçat-Harbiş de günün diğer maçı olacak.
2.HAFTA MAÇLARI:
EŞME-İZMİT BALABAN 17.00 DERBENT
HARBİŞ-K.MÜRSEL AKÇAT 17.00 KAVAKLI
GÖLCÜK ÇİFTLİK-YAZLIK 19.00 KAVAKLI
TEPEKÖY DEFNE-ACISU B. 17.00 K.MÜRSEL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz