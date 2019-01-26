2-D’de full-mesai

2.Küme D Grubu’nun 4 maçı da yarın oynanıyor. 2.hafta maçlarında, ilk müsabakalarını farklı kazanan Yazlıkspor ile Gölcük Çiftlikspor karşılaşacak. İlk maçında talimatname hatası yapıp, hükmen mağlup edilen Acısu, Tepeköy karşısında hatasını telafi etmek isteyecek. Karamürsel Akçat-Harbiş de günün diğer maçı olacak.

2.HAFTA MAÇLARI:

EŞME-İZMİT BALABAN 17.00 DERBENT

HARBİŞ-K.MÜRSEL AKÇAT 17.00 KAVAKLI

GÖLCÜK ÇİFTLİK-YAZLIK 19.00 KAVAKLI

TEPEKÖY DEFNE-ACISU B. 17.00 K.MÜRSEL