2 F’de Beylikbağı Karadeniz de start alıyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi F Grubu’nda 3 maç var. Beylikbağı Karadeniz ilk haftayı bay geçmişti. Yarın Yavuz Selim karşısında ilk maçına çıkacak. Darıca Türkeli-Çayırova G.B., Şekerpınar GB-Mustafapaşa ikinci maçlarını oynayacak.
Günün programı şöyle…
BEYLİKBAĞI KARADENİZ-YAVUZ SELİM 17.00 BEYLİKBAĞ
DARICA TÜRKELİ-ÇAYIROVA G.B 19.00 BEYLİKBAĞ
ŞEKERPINAR G.B-MUSTAFAPAŞA 15.00 ŞEKERPINAR
2. HAFTA MAÇLARI:
BEYLİKBAĞI KARADENİZ-YAVUZ SELİM 17.00 BEYLİKBAĞ
DARICA TÜRKELİ-ÇAYIROVA G.B 19.00 BEYLİKBAĞ
ŞEKERPINAR G.B-MUSTAFAPAŞA 15.00 ŞEKERPINAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz