U-14 futbol ligi fren yaptı

Okulların tatile girmesiyle beraber hafta içi yoğun maçlar oynanan Kocaeli U14 Futbol Ligi’nde yarın sadece iki maç var. Bu maçlara ve C Grubu’na dahil maçlar.
Program şöyle…
A-YAVUZ-TAŞKÖPRÜ 15.00 DERİNCE SUNİ
C-KOCAELİ-B.DERİNCE 17.00 VİNSAN SUNİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz