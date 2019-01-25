U-14 futbol ligi fren yaptı

Okulların tatile girmesiyle beraber hafta içi yoğun maçlar oynanan Kocaeli U14 Futbol Ligi’nde yarın sadece iki maç var. Bu maçlara ve C Grubu’na dahil maçlar.

Program şöyle…

A-YAVUZ-TAŞKÖPRÜ 15.00 DERİNCE SUNİ

C-KOCAELİ-B.DERİNCE 17.00 VİNSAN SUNİ