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U-14 futbol ligi fren yaptı

Okulların tatile girmesiyle beraber hafta içi yoğun maçlar oynanan Kocaeli U14 Futbol Ligi’nde yarın sadece iki maç var.

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Okulların tatile girmesiyle beraber hafta içi yoğun maçlar oynanan Kocaeli U14 Futbol Ligi’nde yarın sadece iki maç var. Bu maçlara ve C Grubu’na dahil maçlar.

Program şöyle…

A-YAVUZ-TAŞKÖPRÜ     15.00     DERİNCE SUNİ

C-KOCAELİ-B.DERİNCE 17.00     VİNSAN SUNİ

Bugün 11:17 TSİ - Spor

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