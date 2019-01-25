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Bugün 11:19 TSİ- Spor G: Bugün 11:21 TSİ

U-16 ligleri aynı tempoda devam

Kocaeli U16 Futbol liglerine aralıksız devam ediliyor.

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Kocaeli U16 Futbol liglerine aralıksız devam ediliyor. Yoğun tempoda oynanan maçlar, okulların da tatile girmesi nedeniyle hızlandırılmış şekilde devam ediyor. Ligde yarın da tam 19 maç oynanacak.

Program şöyle…

A-41 FK-İZMİT BLD.              13.00     CEPHANELİK

A-ÇAMLITEPE-GÜNEŞ        12.00     ESENTEPE

A-B.DERİNCE-K.BİRLİK       11.00     DERİNCE SUNİ

B-İLİMTEPE FK-KÖR. G.     14.00     ESENTEPE

B-İZMİT FK-DERİNCE B.     13.00     A.KALKAVAN

C-İZMİT G.B.-K.GENÇ        13.00     M.A.KAĞITÇI 

C-ÇINARLI-Ç.PLAJYOLU   13.00     DERİNCE SUNİ

D-GÖLCÜK İ.-YUVACIK     15.00     KAVAKLI

D-ŞİRİN-KIZDERBENT      15.00     DERBENT

E-KULLAR-KARTEPE B.   15.00     Ş.A.KULAKSIZ

E-HİSAR. -GÖLCÜK G.     13.00     HİSAREYN

E-Ç.ÇUKUR-SARIMEŞE  13.00     K.MÜRSEL

F-S.DOĞAN-ARSLAN.      13.00     KAVAKLI

F-K.MÜRSEL İ.Y G.KAR.  15.00     K.MÜRSEL

G-Ç.GÜMÜŞ-ÇERKEŞLİ  13.00     Ş.PINAR

G-Ç.OVA B.-M.FENARİ    13.00     Ç.KUŞTEPE

H-Ç.OVA-S.ORHAN         15.00     Ç.KUŞTEPE

H-41 KARAD.- B.BAĞI     12.00     M. OKTAY 

H-BALKAN -A.ÇEŞME     14.00     M.OKTAY 

Bugün 11:19 TSİ - Spor

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