U-16 ligleri aynı tempoda devam

Kocaeli U16 Futbol liglerine aralıksız devam ediliyor. Yoğun tempoda oynanan maçlar, okulların da tatile girmesi nedeniyle hızlandırılmış şekilde devam ediyor. Ligde yarın da tam 19 maç oynanacak.
Program şöyle…
A-41 FK-İZMİT BLD. 13.00 CEPHANELİK
A-ÇAMLITEPE-GÜNEŞ 12.00 ESENTEPE
A-B.DERİNCE-K.BİRLİK 11.00 DERİNCE SUNİ
B-İLİMTEPE FK-KÖR. G. 14.00 ESENTEPE
B-İZMİT FK-DERİNCE B. 13.00 A.KALKAVAN
C-İZMİT G.B.-K.GENÇ 13.00 M.A.KAĞITÇI
C-ÇINARLI-Ç.PLAJYOLU 13.00 DERİNCE SUNİ
D-GÖLCÜK İ.-YUVACIK 15.00 KAVAKLI
D-ŞİRİN-KIZDERBENT 15.00 DERBENT
E-KULLAR-KARTEPE B. 15.00 Ş.A.KULAKSIZ
E-HİSAR. -GÖLCÜK G. 13.00 HİSAREYN
E-Ç.ÇUKUR-SARIMEŞE 13.00 K.MÜRSEL
F-S.DOĞAN-ARSLAN. 13.00 KAVAKLI
F-K.MÜRSEL İ.Y G.KAR. 15.00 K.MÜRSEL
G-Ç.GÜMÜŞ-ÇERKEŞLİ 13.00 Ş.PINAR
G-Ç.OVA B.-M.FENARİ 13.00 Ç.KUŞTEPE
H-Ç.OVA-S.ORHAN 15.00 Ç.KUŞTEPE
H-41 KARAD.- B.BAĞI 12.00 M. OKTAY
H-BALKAN -A.ÇEŞME 14.00 M.OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz