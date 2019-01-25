D-100 Karayolu üzerinde inşası devam eden Köseköy Kavşağı’nın açılış tarihi belli oldu. Bilindiği üzere kavşakta çalışma yapan ilk müteahhit işi yarım bırakmıştı. Bu da kavşağın açılış tarihinin daha ileri bir tarihe ertelenmesine sebep oldu. Açılış tarihi 16 Şubat olarak planlanan projede, yerel seçimler gelmeden açılışın yapılabilmesi için yoğun bir çalışma temposunda hareket ediliyor.

TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergâhı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2 çarpı 2 şerit olarak uygulanacak.

35 BİN TON SICAK ASFALT

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel (dal-çık) 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin ton sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak.