Gel bakalım KOZAN!..

Ligin ikinci yarısına Hopa’da güzel oyunla başlayan, ancak puan çıkaramayan 3.Lig 1.Grup temsilcilerinden Körfezspor, Pazar günü Kozan Belediyespor’u ağırlayacak. Çift kale maçla prova yapan Kırmızı-Beyazlılar puanla tanışmak istiyor.

ÇİFT KALE OYNANDI

TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Körfezspor, çift kale maç yaparak Kozan Belediyespor maçını prova etti. Koordinatif ısınmayla başlayan antrenman Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanan çift kale maçla sürdü. Oyuncuların hırsı ve isteğinin dikkat çektiği antrenmanda, çift kale maçtan sonra teknik direktör Ömer Faruk Uzuner, “Sıkı çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kozan Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Pazar günü saha ve seyirci avantajımızı da kullanarak puan ve puanlar almak istiyoruz” dedi.

HAKEMİN KARNESİ

Pazar günü saat 13.30’da başlayacak olan Körfezspor- Kozan Belediyespor karşılaşmasını Trabzon bölgesinden C klasman hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Öğrenci olan Aksuoğlu, bu sezon 3.Lig’de toplam 7 karşılaşma yönetti. En son 16 Aralık’ta golsüz biten Turgutluspor- Serik Belediyespor maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 2’sinde ev sahibi takım kazanırken, 3’ünde deplasman takımı galip geldi, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.