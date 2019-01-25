Sezer’den spora tam destek sözü



AKP Gölcük Belediye Başkan adayı Avukat Ali Yıldırım Sezer, İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte büyük başarılara imza atarak ilçenin adını duyuran Gölcük Belediyespor Yüzme Kulübü sporcularını ziyaret etti. Ailelerin de hazır bulunduğu ziyarette sporcuları “geleceğin şampiyonları” olarak adlandıran Sezer, “Spora ve sporcularımıza tam destek vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE GENELİNDE BÜYÜK BAŞARILAR

Yüzücüleri ziyaret eden Sezer, Kulüp Baş Antrenörü Kadir Doğan, Alt Yapı Antrenörleri Birkan Agun ve Ayşe Doğan’dan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Doğan yaptığı açıklamada, “Gölcük Belediyesi tarafından kurulan yüzme kulübümüz yıllardır yürüttüğü faaliyetlerle yüzlerce gence yüzmeyi öğretmenin yanında sporcular da yetiştirdi. Bu sporcular Türkiye genelinde büyük başarılara imza atarak göğsümüzü kabarttılar. Bu noktada çalışmalarımız artarak devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş’in destekleri bizi bu günlere getirdi. Yeni dönemde de faaliyetlerimizi arttırarak kulübümüz başarıdan başarıya koşturmak istiyoruz” dedi.

SPORA VE SPORCUYA TAM DESTEK

Sporun, sporcunun bilhassa da amatör sporların her zaman yanında olacağımızı ve destekleyeceğimizi daha önceki ziyaretlerimizde de defalarca dile getirdim diyen aday Sezer konuşmasının devamında ise şunları söyledi: Bizim için gençlerimiz çok önemli. Gençlerimizi geleceğe taşıyacak, topluma faydalı bireyler olmasını sağlayacak projelere mutlaka imza atacağız. Bu bizim önceliğimiz olacak. Sporda bunlardan biri. Çocuk yaşta sporu gençlerimize sevdirmeliyiz ve sporun bir kolu ile uğraşmalarını mutlaka sağlamalıyız.

SPORCULARI VE ANTRENÖRLERİ TEBRİK ETTİ

Sporculara; “Gölcük Belediyespor Yüzme Kulübü olarak çok faydalı çalışmalara imza atıyorsunuz” diyen Sezer, “Ben öncelikle bu imkanı sağlayan Başkanımız Mehmet Ellibeş’i, çocukları gençleri bu sporda başarılı bir şekilde yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Gelecek dönemde de desteğimiz artarak devam edecek bundan kuşkunuz olmasın. Geleceğin şampiyonları olacak sporcularımıza üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.