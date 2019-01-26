Kocaeli BŞB. - Gemlik Basket.

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Türkiye Basketbol Erkekler 2.Ligi temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımı, lig macerasına devam ediyor. Kağıtspor yarın Gemlik Basketbol takımını konuk edecek. Müsabaka 17.00’de başlayacak ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.