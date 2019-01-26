Türkiye Basketbol Erkekler 2.Ligi temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımı, lig macerasına devam ediyor. Kağıtspor yarın Gemlik Basketbol takımını konuk edecek. Müsabaka 17.00’de başlayacak ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:46 TSİ
Kocaeli BŞB. - Gemlik Basket.
Türkiye Basketbol Erkekler 2.Ligi temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımı, lig macerasına devam ediyor.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz