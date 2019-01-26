İzmit Atatürk yine dopdolu

İzmit Atatürk Spor Salonu yine yükünü aldı. Bugün mahalli liglerde de birçok maç oynanacak.
Program şöyle…
10:00 U 18 E.A D.G.Bilge - Güneş Gelişim Atatürk
11:30 U 16 Kız Koc.Basket - K.Mürsel G. Atatürk
13:00 U 14 Kız K.Basket B – K.Basket A Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz