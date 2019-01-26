İzmit Atatürk yine dopdolu

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İzmit Atatürk Spor Salonu yine yükünü aldı. Bugün mahalli liglerde de birçok maç oynanacak.

Program şöyle…

10:00 U 18 E.A D.G.Bilge - Güneş Gelişim Atatürk

11:30 U 16 Kız Koc.Basket - K.Mürsel G. Atatürk

13:00 U 14 Kız K.Basket B – K.Basket A Atatürk