File de çok yoğun

Voleybol liglerinde de yoğun bir tempo var. Mahalli liglerin yanı sıra büyükler bölgesel lig müsabakaları da ilimizde oynanıyor…

İşte günün voleybol mönüsü…

12:30 Küçük K. Gölcük Bel.-Harbiş H. Gemici

14:00 Küçük K. Körfez G.-Y.KentA H. Gemici

15:30 Küçük K. Gen.H.-Yuvam İ.A H. Gemici

17:30 Büyükler Voleybol Bölgesel H. Gemici

19:00 Büyükler Voleybol Bölgesel H.Gemici

15:00 Genç Erk. Gebze G.- Kağıt-B Gebze