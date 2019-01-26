File de çok yoğun

Voleybol liglerinde de yoğun bir tempo var. Mahalli liglerin yanı sıra büyükler bölgesel lig müsabakaları da ilimizde oynanıyor…
İşte günün voleybol mönüsü…
12:30 Küçük K. Gölcük Bel.-Harbiş H. Gemici
14:00 Küçük K. Körfez G.-Y.KentA H. Gemici
15:30 Küçük K. Gen.H.-Yuvam İ.A H. Gemici
17:30 Büyükler Voleybol Bölgesel H. Gemici
19:00 Büyükler Voleybol Bölgesel H.Gemici
15:00 Genç Erk. Gebze G.- Kağıt-B Gebze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz