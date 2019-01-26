U 17 Epe Flöre Kılıç ve Gençler Flöre Federasyon Kupası GTÜ Spor Salonu’nda yapılacak. U17 Gençler Şampiyonası’nda, ülkemizin önde gelen imleri boy gösterecek ve geleceğin milli takımının ilk belirtileri izlenebilecek. Müsabakalar saat 10.0’da başlayacak.
Bugün 06:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:49 TSİ
Kılıçlar GTÜ’de çekilecek
U 17 Epe Flöre Kılıç ve Gençler Flöre Federasyon Kupası GTÜ Spor Salonu’nda yapılacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 06:00 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kandıra'da İYİ Partili Ercüment Şahin'i mi, AKP'li Adnan Turan'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz