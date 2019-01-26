Darıca Stadı zemininin futbol oynamaya elverişsiz olması nedeniyle Menemen Belediyespor’u Gölcük Stadı’nda konuk edecek olan Darıca G.B., en büyük desteği yine Çınaraltı Taraftar Grubu’ndan görecek. Bu maçın etkinliğini sosyal medyadan açan tribün liderleri, Gölcük’e kalabalık bir taraftar ile çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı-yeşil sevdalılarını Gölcük’e götürecek otobüsler yarın saat 11.00’de Darıca, Ziraat Bankası önünden kalkacak.
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Darıca, Gölcük’e akacak
Darıca Stadı zemininin futbol oynamaya elverişsiz olması nedeniyle Menemen Belediyespor’u Gölcük Stadı’nda konuk edecek olan Darıca G.B., en büyük desteği yine Çınaraltı Taraftar Grubu’ndan görecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz