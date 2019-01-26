Sıra sende Linyit!..

İlk yarıda aldığı kötü sonuçların faturasını Doğantepe maçıyla kesmeye başlayan BAL temsilcisi Çayırovaspor, rotasını Tavşanlı Linyit mücadelesine çevirdi. İlk yarıda aldığı kötü sonuçların faturasını Doğantepe maçıyla kesmeye başlayan Çayırovaspor, rotasını Tavşanlı Linyit mücadelesine çevirdi. 4-1’lik yenilginin rövanşında Doğantepe’yi 2-0 yenerek hesap gören yeşil-siyahlılar, şimdi de Kütahya ekibine diş biliyor. Kendi evinde rakibine 3-2 yenilen Çayırovaspor’da bu maçın hazırlıkları antrenmanla tamamlanırken ekip, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bugün öğleden sonra hareket edecek. Kafilenin Tavşanlı Otel’de kampa gireceği belirtildi.