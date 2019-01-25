Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Samet Ürek, genç yaşta hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Ürek, ailesiyle birlikte Kartepe'de ikamet ediyordu. Ailesini yasa boğan gencin cenazesi bugün (Cuma) Kartepe ilçesi Dumlupınar Selimiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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KOÜ'lü genç kalp krizine yenildi
Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisi Samet Ürek, kalp krizine yenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz