Erdoğan, Kocaeli'ye gelemiyor

12 Ocak 2019 tarihinde İzmit'te partisinin Kocaeli İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha ilimizde bir programa katılacağı örğenilmişti. Erdoğan'ın 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Gebze'de bulunan TÜBİTAK binasında yapılacak programa katılması bekleniyordu. Erdoğan'ın programının iptal edildiği öğrenildi.