12 Ocak 2019 tarihinde İzmit'te partisinin Kocaeli İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha ilimizde bir programa katılacağı örğenilmişti. Erdoğan'ın 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Gebze'de bulunan TÜBİTAK binasında yapılacak programa katılması bekleniyordu. Erdoğan'ın programının iptal edildiği öğrenildi.
Bugün 12:14 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:19 TSİ
Erdoğan, Kocaeli'ye gelemiyor
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Gebze'de bulunan TÜBİTAK binasında yapılacak programa katılması bekleniyordu. Erdoğan'ın programının iptal edildiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz