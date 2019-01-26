Periler bugün Bodrum’a konuk

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren İzmit Belediyespor, geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği G.Saray’ı elinden kaçırmıştı. Temsilci bu maçta 86-84 mağlup oldu. Bugün de zorlu deplasmanda Kırçiçeği Bodrum ile zorlu maça çıkacak ekibin mücadelesi Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. Geçen hafta çok az süre alan transfer Amerikalı Alexa Nikole Hart, bugünkü maçta daha çok süre alabilecek.