Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren İzmit Belediyespor, geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği G.Saray’ı elinden kaçırmıştı. Temsilci bu maçta 86-84 mağlup oldu. Bugün de zorlu deplasmanda Kırçiçeği Bodrum ile zorlu maça çıkacak ekibin mücadelesi Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. Geçen hafta çok az süre alan transfer Amerikalı Alexa Nikole Hart, bugünkü maçta daha çok süre alabilecek.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:26 TSİ
Periler bugün Bodrum’a konuk
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren İzmit Belediyespor, geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği G.Saray’ı elinden kaçırmıştı.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz