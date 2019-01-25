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CHP ve İYİ Parti anlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak görüşmeleri sonucunda bir anlaşmaya vardıklarını açıkladılar.

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CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki parti 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapacak. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek. Anlaşmayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu. Anlaşmaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti'ye, İstanbul'un Üsküdar ilçesi ise CHP'ye bırakıldı. Muğla'da Bodrum, Ankara'da Etimesgut ilçesinde iki parti de kendi adayını çıkaracak.

KOCAELİ'DE DURUM NASIL?

BÜYÜKŞEHİR (İYİ PARTİ)

CHP Büyükşehir’de aday çıkarmayacak, İYİ Parti’nin adayı Serdar Kaman’ı destekleyecek.

KÖRFEZ (İYİ PARTİ)

Bu ilçede CHP’nin adayı Bozkurt Uslu’yu geri çekeceği, ittifak adayının eski CHP’li Salih Şirin olacağı netleşti.

KANDIRA (İYİ PARTİ)

CHP, İYİ Parti’nin adayı Ercüment Şahin’i destekleyecek.

BAŞİSKELE (İYİ PARTİ)

Başiskele Belediye Başkan Adaylığı İYİ Parti’ye bırakıldı. CHP, İYİ Parti’nin adayını destekleyecek.

İZMİT (CHP)

İYİ Parti bilindiği gibi İzmit’te aday çıkarmadı, CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyecek.

GEBZE (CHP)

Gebze’de İYİ Parti adayını geri çekme ve CHP’nin adayı Recep Dursun’u destekleme kararı aldı.

DERİNCE(CHP)

Derince’de seçime CHP’nin adayı Sertif Gökçe ile girilecek. İYİ Parti adayını geri çekecek.

DİLOVASI (CHP)

Dilovası’nda seçime CHP’nin adayı Kemal Memiş ile gidilecek. İYİ Parti, Memiş’i destekleyecek.

DARICA(CHP)

Darıca’da seçime ittifak halinde girilecek, İYİ Parti, CHP’nin adayı Yakup Törk’ü destekleyecek.

GÖLCÜK (CHP)

Gölcük Belediyesi de CHP’ye bırakıldı. İYİ Parti, CHP’nin adayı İsmet İşeri’yi destekleyecek.

KARAMÜRSEL (CHP)

İYİ Parti, Karamürsel’de CHP’nin adayı Ahmet Çalık’ı destekleme kararı aldı.

KARTEPE (CHP)

İYİ Parti, Kartepe’de de aday çıkarmama kararı aldı, bu ilçe CHP’nin adayı Cumhur Karakadılar’a bırakıldı.

ÇAYIROVA (HERKES KENDİ ADAYI İLE)

Çayırova’daki ittifak görüşmelerinden her iki partinin de kendi adayları ile seçime girmesi kararı çıktı. İYİ Parti’nin adayı İlhami Bayrak güçlü bir isim olarak görülüyordu.

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Yorumlar

(1)
01

Şeffaf Bir Yönetim - İyi parti büyükşehir hariç her yeri zorlar

Yanıtla . 1Beğen 25 Ocak 17:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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