TÜPRAŞ'ta görüşmeler başlıyor! 4 bin işçiyi ilgilendiriyor

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TÜPRAŞ'ın İzmir Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli'de bulunan tesislerinde örgütlü olan Petrol- İş Sendikası ile işveren arasında toplu iş sözleşme görüşmeleri başlıyor. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri 4 şehirde yaklaşık 4 bin işçiyi ilgilendiriyor. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak toplu sözleşme görüşmelerinde ilk oturum tarihi 30 Ocak 2019 tarihinde saat 10.00’da yapılacak.