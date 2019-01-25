Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TÜPRAŞ'ın İzmir Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli'de bulunan tesislerinde örgütlü olan Petrol- İş Sendikası ile işveren arasında toplu iş sözleşme görüşmeleri başlıyor. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri 4 şehirde yaklaşık 4 bin işçiyi ilgilendiriyor. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak toplu sözleşme görüşmelerinde ilk oturum tarihi 30 Ocak 2019 tarihinde saat 10.00’da yapılacak.
Bugün 13:06 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 14:58 TSİ
TÜPRAŞ'ta görüşmeler başlıyor! 4 bin işçiyi ilgilendiriyor
Petrol- İş Sendikası’nın örgütlü olduğu TÜPRAŞ’ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 30 Ocak’ta başlıyor.
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Bugün 13:06 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz