Yangın, öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 20. Sokak üzerindeki pasajda bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20. Sokak'ta bir pasajın 1. katında bulunan Alaattin Hacıoğlu’na ait kahvehanede klima bir anda yanmaya başladı. Klimadan çıkan alevlerin iş yerine yayılması sonucu pasajdakiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. İş yerinde büyük çapta maddi hasara yol açan yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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Klimadan çıkan yangın kahvehaneyi kullanılmaz hale getirdi
Gölcük ilçesinde klimadan çıkan yangın kahvehaneyi kullanılamaz hale getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz