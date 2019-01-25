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Telefon bataryası elinde patlayan servis yetkilisi uyardı!

Başiskele ilçesinde sahibi tarafından tamir için eline aldığı telefon bataryası alev alev yanan iş yeri sahibi, benzer durumların yaşanmaması adına telefon kullanıcılarını uyardı.

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Olay, Başiskele ilçesinin Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi’nde bulunan cep telefonu tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir müşterisinin getirdiği arızalı telefon bataryası, iş yeri sahibi Hulisi Ayman’ın eline alarak incelediği sırada alev alarak patladı. İş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen anlarda müşterinin elinden aldığı bataryayı inceleyen Ayman, alev alan bataryayı telaşla tezgahın üzerine bırakarak uzaklaşıyor. İş yeri sahibi Ayman tarafından daha sonra yere atılan batarya, başka bir çalışan tarafından üzerine su dökülerek söndürülüyor.

"ÇOK SIK BAŞIMA GELMEYEN BİR OLAY"

Telefonun bataryasını incelediği sırada yanma meydana geldiğini anlatan Ayman, “Yaklaşık 13 yıldır bu işi yapıyorum. Çok sıklıkla meydana gelmeyen bir olay bu. İki defa başıma geldi bu tarz bir olay. Daha farklı ve ürpertici olan patlamasıydı. Telefonun bataryasını değiştirmek için uğraşırken, elimizde yanmaya başladı. Bu tarz olayların evde yada elde yaşanmaması için bataryaların şarj sürelerini kontrol ederek çok fazla prizde bırakmamamız gerekiyor” dedi.

Bugün 13:22 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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