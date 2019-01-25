Demokratik Sol Parti (DSP) İl Örgütü’nün 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yarışacak adayları belli olmaya başladı. Kartepe Belediye Başkan adayı olarak Temel Ofluoğlu’nu açıklayan parti, Ofluoğlu’nun ardından Kandıra Belediye Başkan adayının ise İdris Demir oldğunu açıkladı. Demir’in ismi resmi olarak, Cumartesi günü DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge’nin katılımıyla açılacak olan DSP Kandıra İlçe Örgütü binasının açılış programında açıklanacak.
Bugün 13:23 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:26 TSİ
DSP, Kandıra adayını açıkladı
Demokratik Sol Parti (DSP) İl Örgütü’nün 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yarışacak adayları belli olmaya başladı.
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Bugün 13:23 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz