Minik Ayaklar, İskender Yıldırım’ı konuk etti

Minik Ayaklar Kreş, bünyesinde bulunan çocuklara daha çağdaş bir eğitim vermeyi hedeflediğini belirterek, sosyolog İskender Yıldırım’ı ağırladı. Okul öğretmenleri ile bir araya gelen deneyimli sosyolog, “Çağdaş eğitim modelinde çocuklar nasıl öğrenir, çocukların iç müfredatı, öğrenme süreleri, organizasyon becerileri” gibi konularda bilgilendirmede bulundu. Seminere, çok sayıda anaokulu öğretmeni katıldı.
ÖNEMLİ BİLGİLER
Eğitim semineri sırasında söz alan, Minik Ayaklar Kreş Kurucusu Elif Tokkal, “Önümüzdeki süreçte İskender bey ile birçok projeye imza atacağız. İskender beyi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kreşlerde eğitim veren öğretmenlere, bu önemli bilgileri ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz.” diye konuştu. Yaklaşık 6 saat süren seminer sonucunda, katılımcı öğretmenlere sertifika verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz