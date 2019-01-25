Usta öğreticiler, kuyumculuk öğretecek

Gölcük Halk Eğitim Merkezi’nde kuyumculuk alanında, usta öğreticiler yetiştirmek üzere kuyumculuk kursu açıldı. Usta Öğretici Bilge Demir Türk önderliğinde gerçekleşen çalışmalarda 12 usta öğretici eğitim görüyor. Kurs hakkında bilgilendirmede bulunan, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Hafız Arvas, “Kuyumculuk teknoloji kursunu açabilmek için usta öğreticilerimize yönelik merkez binamızda usta öğretici kursu açtık. Yarıyıl tatilini fırsat bilerek 65 saatlik kursumuza 12 usta öğretici katıldı. Kursumuz yarıyıl tatiline kadar devam edecek. Kuyumculuk kursunda altın üzerine işlemeler yapılıyor. İlerde gelecek olan talep üzerine kuyumculuk teknoloji kursunu açarken hazır olan usta öğreticilerimiz göreve başlayacaklar” diye konuştu.