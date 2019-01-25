Gölcük Halk Eğitim Merkezi’nde kuyumculuk alanında, usta öğreticiler yetiştirmek üzere kuyumculuk kursu açıldı. Usta Öğretici Bilge Demir Türk önderliğinde gerçekleşen çalışmalarda 12 usta öğretici eğitim görüyor. Kurs hakkında bilgilendirmede bulunan, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Hafız Arvas, “Kuyumculuk teknoloji kursunu açabilmek için usta öğreticilerimize yönelik merkez binamızda usta öğretici kursu açtık. Yarıyıl tatilini fırsat bilerek 65 saatlik kursumuza 12 usta öğretici katıldı. Kursumuz yarıyıl tatiline kadar devam edecek. Kuyumculuk kursunda altın üzerine işlemeler yapılıyor. İlerde gelecek olan talep üzerine kuyumculuk teknoloji kursunu açarken hazır olan usta öğreticilerimiz göreve başlayacaklar” diye konuştu.
Bugün 13:32 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 13:34 TSİ
Usta öğreticiler, kuyumculuk öğretecek
Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde usta öğreticilere yönelik kurs açıldı. Sertifika alan öğreticiler, kuyumculuk öğretmeye hak kazanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz