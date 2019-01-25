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Nevzat Doğan, Gündoğdu’yu gezdi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mahalle gezileri kapsamında gerçekleştirdiği incelemelere, Gündoğdu mahallesinde devam etti. Doğan, mahalle halkı ile bir araya geldi.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Gündoğdu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Doğan’a inceleme gezisinde başkan yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ile muhtar Çetin Ersoy eşlik etti. Cadde ve sokakları gezen, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Doğan, inceleme gezisi sonrası yaptığı açıklamada “Gündoğdu mahallemiz hızla gelişen bir mahallemiz. Ekibimizle hep birlikte diğer mahallelerde olduğu gibi bu mahallemizde de 10 yıldır çok güzel hizmetler verdik. Gündoğdu Mahallemiz hizmetlerimizle adeta nakış nakış işlendi. Gündoğdu, bulvarından, ara yollarına, parklarına, camilerine kadar çok güzel bir mahallemiz oldu” dedi.

15 TEMMUZ

Doğan, “Bölgeye içinde spor tesisi, mesire yeri ve parkı olan güzel bir tesis kazandırıyoruz. Yakında hizmete girecek olan kompleks şeklindeki tesislere hiçbir zaman unutmayacağımız 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir’in adını verdik. Kompleks sadece Gündoğdu’ya değil, Yeşilova ve başka mahallere de hizmet verecek” şeklinde konuştu. İncelemenin ardından, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy da yapılan hizmetler için Başkan Doğan’a teşekkür etti.

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