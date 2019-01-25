Trabzonlulardan Pehlivan’a nezaket ziyareti

Gölcük Trabzonlular Derneği Başkanı Hüseyin Çakıroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demirci, Kadın Kolları Başkanı Selin Güzelcik ve dernek üyeleri, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başhekim Pehlevan’a, Anıtpark’ta düzenlenen ve beş gün süren ‘Hamsi Festivali’ne vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket takdiminde bulunuldu.

MUTLU ETTİ

Ziyaret hakkında duygularını paylaşan, Başhekim Pehlevan, “Gölcük Trabzonlular Derneği Başkanı Hüseyin Çakıroğlu ve Yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek. Trabzonlular Derneğinin kendi kültürlerini tanıtmak adına yapmış oldukları bu tür etkinlik ve festivaller bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda böylesine güzel ve anlamlı bir etkinliği düzenledikleri için kendilerini kutlarım” dedi.