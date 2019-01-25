Trafik kurallarını oyunla öğreniyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte bilinçli bir nesil yetiştirmek adına çocuklara periyodik olarak eğitimler veriyor. 4’üncü sınıf öğrencilerine verilen eğitim ile birlikte çocuklara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Trafiko” eğitim seti hediye ediliyor. Çocuklar bu eğitim seti ile trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor.

13 BİN ÖĞRENCİ

Büyükşehir, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında 12 ilçede 118 okula gidilerek toplam 13 Bin 51 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimlerde çocuklara trafik levhalarının anlamları, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerlerini kullanmanın önemi ve emniyet kemeri kullanımının gerekliliği konularında bilgiler veriliyor. Bu bilgilerin ardından çocuklar “Trafiko” eğitim seti ile aldıklarını bilgileri eğlenceli bir şekilde oynayarak tekrar etme imkânı buluyorlar.

KOCAELİ’Yİ TANIYORLAR

Çocuklar, “Trafiko” eğitim seti ile trafik kurallarını öğrenirken, Kocaeli’ni de tanıma fırsatı buluyor. Oyun Kocaeli sınırının bulunduğu Çayırova’dan başlayıp, Kocaeli’nin son sınırı olan Karamürsel ilçesinde bitiyor. Çocuklar oyunu oynarken Kocaeli’nin öne çıkan mekânları olan Darıca Hayvanat Bahçesi, Eskihisar Kalesi, Osmangazi Köprüsü, Çenedere Mesire alanı, Kocaeli Bilim Merkezi, Kobis, Seka Park, Kocaelispor, Saat Kulesi, Cengiz Topel Havaalanı, Kartepe Kayak Merkezi, Başiskele Sahil Parkı, Diriliş Gençlik Kampı, Aytepe Yürüyüş Parkuru ve Altınkemer Plajı gibi önemli yerleri tanıma fırsatı buluyor.